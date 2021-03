Spider-Man 3: le riprese del film sono finite

Spider-Man 3: No Way Home ha concluso le riprese ad Atlanta. Nel film torneranno molti volti conosciuti del franchise da Tobey Maguire a Andrew Garfield al Doc Ock di Alfred Molina a Electro di Jamie Foxx. Nel cast oltre a Tom Holland abbiamo Zendaya, Jacob Batalon e Benedict Cumberbatch nei panni del Doctor Strange

Il coordinatore degli stunt George Cottle ha pubblicato un post su Instagram per celebrare la fine delle riprese di Spider-Man 3. Cottle nel post ringrazia il cast e lo staff per il loro duro lavoro.

Tom Holland ha detto Spider-Man 3: No Way Home sarà uno dei film di supereroi più ambizioso mai visto. No Way Home riprenderà la storia dopo gli eventi di Spider-Man: Far From Home in cui Mysterio (Jake Gyllenhaal) – tramite un video registrato prima della sua morte – ha rivelato l’identità segreta di Peter Parker al mondo. Questo film inoltre, come già accennato, esplorerà il Multiverso in una trama che richiamerà molti personaggi del franchise. Un altro di questi nomi è Willem Dafoe, che interpretava Norman Osborn, alias Goblin, nella trilogia di Raimi. Le voci sul suo ritorno devono ancora essere confermate.

La Marvel è rimasta vaga sulla trama del film, che sembra abbracciare un modello di narrazione molto elaborato e audace. Nei precedenti film di Avengers, il MCU ha giocato con la meccanica del multiverso, che ha introdotto lo spazio per trame più grandi collegate a mondi alternativi. Non ci resta che aspettare l’uscita del film il 17 dicembre 2021.