Record of Ragnarok: il trailer dell’anime in arrivo su Netflix

Netflix ha rivelato il trailer dell'anime Record of Ragnarok. L'anime sarà presentato in anteprima a giugno di quest'anno.

Basato su un manga di Azychika, Shinya Umemura e Takumi Fukui, Record of Ragnarok è la storia di 13 dei e 13 degli uomini più forti del mondo che combattono l’uno contro l’altro per decidere il destino dell’umanità. La serie è in produzione con il regista Sato Masaki, che è anche character designer. Il cast vocale della serie include: Sawashiro Miyuki, Kurosawa Tomoyo, Seki Tomokazu, Midorikawa Hikaru e Takagi Wataru.

La serie era stata precedentemente annunciata dalla Warner Bros. Japan, che ha anche prodotto la serie. Netflix ha ora confermato che l’anime debutterà contemporaneamente in tutto il mondo, incluso il Giappone, a giugno. Lo streamer prevede di essere in grado di rilasciare circa 40 nuove serie anime nel 2021, il doppio di quelle uscite lo scorso anno.

L’anime sarà incentrato sulla storia di un gruppo chiamato il Consiglio degli dei che ha deciso che l’umanità dovrebbe estinguersi. Prima che questo evento catastrofico possa accadere, tuttavia, la valchiria conosciuta come Brunilde (Miyuki Sawashiro) propone un modo in cui l’umanità possa riscattarsi. Un gruppo di tredici guerrieri dovrà vincere in battaglia contro tredici potenti dèi, solo in questo modo l’estinzione dell’umanità potrà essere impedita. Questi guerrieri appartengono a figure bibliche come Adam (Soma Saito) o a signori della guerra come Lu Bu (Tomokazu Seki). I combattenti affronteranno un eclettico gruppo di dei di diverse religioni e culture. Di seguito il primo trailer di Record of Ragnarok:

Netflix ha pubblicato anche un nuovo poster per l’anime. Il poster mostra Adam che affronta l’onnipotente Zeus (Wataru Takagi) in quella che sarà inevitabilmente una battaglia con molti colpi di scena. Ragnarok ha già subito la sua parte di critiche. Il 25 marzo infatti, il presidente della Universal Society of Hinduism, Rajan Zed, ha denunciato il ritratto di Shiva presentato dal manga e dall’anime. Record of Ragnarok arriverà su Netflix a giugno, anche se non è stata fissata ancora una data specifica.