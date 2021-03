Black Clover: ecco il teaser trailer del film anime in arrivo

Black Clover ha annunciato che realizzerà un film anime attraverso un teaser trailer. L’ultimo numero di Weekly Shonen Jump ha confermato che i piani per un film sono già stati avviati con Studio Pierrot. Ciò significa che Asta e Yuno continueranno le loro avventure, e questo promo vi farà sicuramente entusiasmare per l’evento.

Black Clover's Movie Announcement PV. pic.twitter.com/8hz5wO7IpC — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) March 28, 2021

La clip mostra alcune delle scene più intense del manga mentre Asta affina i suoi poteri diabolici. Yuno, Noelle e altri hanno aiutato più volte l’eroe mentre cercavano di raggiungere i loro obiettivi. E alla fine del teaser trailer, ai fan di Black Clover viene rivelato che un film è in arrivo.

Sappiamo ancora molto poco del film in questione, ma Shueisha ha promesso di rilasciare ulteriori informazioni sulla sua uscita in un secondo momento. La maggior parte dei fan si aspetta che questo film debutti alla fine del 2021 o all’inizio del prossimo anno. Black Clover lancerà il suo episodio finale la prossima settimana dopo anni di trasmissione. Un film all’inizio del 2022 aiuterebbe a mantenere viva l’attenzione sula serie.

Black Clover, per chi non lo conoscesse, è una serie manga scritta e illustrata da Yūki Tabata. La storia è incentrata su Asta, un giovane ragazzo apparentemente nato senza alcun potere magico, il che è considerato strano nel mondo in cui vive. Con i suoi compagni maghi, Asta progetta di diventare il prossimo Re Mago. È stato serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shueisha da febbraio 2015 ed è stato raccolto in 27 volumi tankōbon a partire da gennaio 2021. Il manga è stato adattato per la prima volta in anime nel 2017. Un adattamento della serie televisiva anime prodotto da Pierrot è stato presentato in anteprima in Giappone su TV Tokyo nell’ottobre 2017.