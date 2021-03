NFT, fate largo alle celebrazioni dei venti anni di Gorillaz

Ieri, 26 marzo, i Gorillaz hanno compiuto venti anni tondi, un’anniversario che il gruppo vuole festeggiare, tra le altre, immettendo sul mercato una serie di collezionabili NFT.

In un’intervista rilasciata alla testata NME, la band digitale ha menzionato tra le righe tutta una serie di potenziali progetti commerciali con cui accompagnare il notevole traguardo, a partire da una riedizione di Gorillaz, loro album di debutto.

L’attico dei Kong Studios è un covo del tesoro virtuale dell’effimero dei Gorillaz, una gigante biscottiera di idee inutilizzate, immersioni profonde in momenti musicali, demo, schizzi preparatori e memorie dei Gorillaz mai viste o sentite prima. Murdoc Niccals [bassista del gruppo, ndr], ispirato dalla sua eroina Marie Kondo, affronterà l’attico con la promessa di portare gioia nei cuori dei fan sparpagliati sulla faccia del pianeta grazie un’edizione fisica molto speciale che contiene una grande quantità di gioiellini declassificati,

recita una dichiarazione pubblicata in occasione dell’annuncio dell’album.

Tra le chicche in questione dovrebbe essere inclusa una nuova collezione di abbigliamento per la linea G Foot e, in collaborazione con il brand Superplastic, delle statuine in vinile e i già citati NFT.

La possibilità che la band distribuisca collezionabili sotto forma di blockchain non è tuttavia piaciuta ai fan, i quali hanno sottolineato come un simile espediente aziendale sia considerato altamente inquinante e anti-ecologico, cosa che va profondamente contro i contenuti ideologici propri ai Gorillaz.

Il gruppo ha infatti dedicato un’intero album alle problematiche ambientali, Plastic Beach, dettaglio che ha convinto molti del fatto che quest’ultimo intervento sia solamente frutto di una leggerezza eccessiva o di un vero e proprio fraintendimento.

L’intervista pubblicata da NME ha comunque dato il via a una reazione capillare da parte dei fan, i quali hanno già dato il via a una raccolta firme per chiedere ai loro beniamini di tenersi lontani dall’ambigua sfera dei NFT.

Potrebbe anche interessarti: