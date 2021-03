Bo Burnham interpreterà la leggenda del basket NBA Larry Bird nella serie tv dedicata ai Los Angeles Lakers e ambientata negli anni ’80. Il progetto di Adam McKay (Succession) è targato HBO e basato sul libro di Jeff Pearlman, pubblicato nel 2014 e dal titolo Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s. Gli “Showtime” Lakers hanno vinto cinque campionati NBA negli anni ottanta, battendo due volte i Boston Celtics, squadra di cui faceva parte anche Larry Bird, nelle finali NBA.

Bo Burnham è stato anche sceneggiatore e regista per il film Eighth Grade, ma ora è in procinto di tornare sul piccolo schermo, prestando il suo volto al mito dell’NBA nella serie tv sui Los Angeles Lakers. Ricordiamo però che l’attore ha recitato anche per il grande schermo. Tra i suoi film più recenti troviamo Crazy Night – Festa col morto e Una donna promettente. Inoltre è comparso in un episodio della celebre serie televisiva Parks and Recreation.

Il cast della serie tv drama include volti molto noti al grande pubblico, come Sally Field, Michael Chiklis, John C. Reilly e Adrien Brody. Non sappiamo quando il progetto, ancora senza titolo ufficiale, sarà disponibile per la visione, ma è certo che Adam McKay dirigerà il pilot, scritto dal co-produttore esecutivo Max Borenstein (Godzilla vs. Kong).

Potrebbe interessare: