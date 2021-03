Spencer: Olga Hellsing sarà Sarah Ferguson

Deadline ha rivelato che altri due attori si sono uniti al cast del film Spencer, dedicato alla vita della principessa Diana. Sono stati scelti gli interpreti che vestiranno i panni di Sarah Ferguson e di Earl Spencer, il padre di Diana. A interpretare la prima in Spencer sarà Olga Hellsing, una modella tedesca che fa anche l’attrice. Mentre Earl Spencer sarà interpretato da Thomas Douglas, un attore tedesco-britannico, che fino ad ora è comparso solo in ruoli di supporto.

Nel lungometraggio sarà interessante vedere come verrà rappresentato il rapporto tra Diana e Sarah Ferguson, considerando che le due hanno vissuto periodi di grande vicinanza, ma anche di grande distacco.

Ultimamente sono state mostrare alcune foto di Kristen Stewart nei panni di Diana. La somiglianza tra le due è notevole, e gli appassionati di cinema non vedono l’ora di vedere la Stewart impersonare la storica figura inglese, dopo che il personaggio è da poco comparso anche in The Crown.

Pablo Larraín sarà il regista del lungometraggio, che invece è stato scritto da Steven Knight. Il film racconterà un momento molto particolare di Diana, ovvero il weekend di Natale del 1991, quando la principessa decise di mettere fine al suo matrimonio con il principe Carlo.