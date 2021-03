Monster: Evan Peters sarà Jeffrey Dahmer nella serie Netflix

Evan Peters sarà il protagonista della serie TV di Netflix intitolata Monster: The Jeffrey Dahmer Story, realizzata da Ryan Murphy.

26—Mar—2021 / 10:58 AM

Evan Peters è uno dei protagonisti di American Horror Story, e Ryan Murphy lo ha voluto coinvolgere anche nel suo nuovo progetto: una serie TV realizzata per Netflix intitolata Monster: The Jeffrey Dahmer Story. Peters interpreterà proprio il personaggio protagonista.

Gli altri membri del cast fino ad ora annunciati sono Niecy Nash, Penelope Ann Miller, Shaun J. Brown e Colin Ford, che lavoreranno al progetto assieme a Richard Jenkins.

Al centro del telefilm ci sarà la storia di uno dei più popolari serial killer degli Stati Uniti, con la serie che scaverà nel percorso delle vittime di Dahmer, ma mostrerà anche l’incapacità della polizia del Wisconsin di riuscire ad intercettare il pericoloso criminale.

Nella serie verranno mostrati dieci casi in cui il serial killer fu ad un passo dall’essere arrestato, ma, alla fine, fu lasciato andare. La questione riguarda anche il fatto che Dahmer, per il suo essere un giovane bianco e di bell’aspetto, sia stato privilegiato e sottovalutato come possibile criminale.

Nato nel 1960, Jeffrey Dahmer commise ben diciotto omicidi tra il 1978 ed il 1991, caratterizzandosi per metodi cruenti, ed anche per episodi di cannibalismo e necrofilia. Dahmer morì in carcere nel 1994 ucciso da un detenuto schizofrenico.