David Duchovny realizzerà una serie TV sul suo ultimo romanzo

David Duchovny è conosciuto per X-Files e per Californication, ma l’attore ha ancora voglia di mettersi in gioco in televisione, e per questo realizzerà per Showtime l’adattamento del suo ultimo romanzo. Il titolo del libro è Truly Like Lightning.

Duchovny scriverà la serie assieme a Tyler Nilson ed a Michael Schwartz. Il romanzo è uscito a febbraio e racconta la storia di uno stuntman e mormone che vive nel deserto, vicino a Joshua Tree, assieme a tre mogli e dieci figli. Ma, dopo vent’anni di tranquillità, le cose cambieranno quando un’imprenditrice edile di nome Maya arriverà in quella zona, portando ad una successione di eventi fatali.

Si tratta di un progetto che è ancora in fase embrionale, di cui è in lavorazione la sceneggiatura, e che, se le cose dovessero andare per il verso giusto, porterebbe prima allo sviluppo dell’episodio pilota. Se così accadesse Tyler Nilson ed a Michael Schwartz sarebbero i registi della puntata, e farebbero da produttori esecutivi assieme allo stesso Duchovny.

L’attore si è anche espresso attraverso una dichiarazione ufficiale, in cui ha dichiarato che non vede l’ora “d’iniziare a lavorare assieme a Nilson e Schwartz sul progetto”.