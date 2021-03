Per celebrare il ventesimo anniversario, Giunti Editore pubblica il volume a fumetti Le più belle storie Disney – WITCH 2001-2021 Vent’anni di magia, in tutte le librerie dal 31 marzo, che propone le prime cinque storie della serie, per far rivivere la magia a chi le ha conosciute anni fa e per farle conoscere a tante nuove lettrici. Era il 3 aprile 2001, vent’anni fa, quando Disney Publishing Italia pubblicava il primo numero di un nuovo mensile, W.I.T.C.H., un magazine al femminile, dedicato a 5 magiche streghette, le cui iniziali dei nomi formavano proprio l’acronimo del titolo della rivista: Will, Irma, Taranee, Cornelia, Hay Lin.

Un tratto grafico innovativo, storie a fumetti avvincenti e la magia Disney: il successo di W.I.T.C.H. non si è fatto attendere e in poco tempo il magazine è sbarcato dall’Italia in altri 51 Paesi del mondo, raccontando le magiche avventure con serie tv, merchandising, romanzi, videogame e oltre un milione di copie del mensile vendute. Un vero universo magico, tutto al femminile e made in Italy, che dal 3 aprile 2001 è proseguito per altri 139 mesi, oltre 11 anni.

Ma chi sono le Witch? Sono cinque adolescenti, ragazze come tante della loro età, ma dotate di poteri speciali. Compagne di scuola nella piccola città di Heatherfield, scoprono di essere le predestinate di una missione millenaria: per difendere l’equilibrio del mondo, si trovano ad affrontare insieme la terribile minaccia che incombe sulla Muraglia della Fortezza di Kandrakar e sul suo Oracolo.

Alleate delle Witch sono le forze della natura e ciascuna di loro ne domina una: Terra, il potere di Cornelia, Acqua, di Irma, Aria, governata da Hay Lin, Fuoco gestito da Taranee e poi Will, la leader, che controlla l’Energia, il potere del Cuore di Kandrakar. Grazie a queste forze possono trasformarsi in figure magiche e sconfiggere i nemici.

Attraverso le avventure a fumetti, il lettore vive la loro quotidianità fatta di vita familiare, scuola allo Sheffield Institute, amori a volte complicati e, soprattutto, grandi passioni ed amicizia. E, naturalmente, le emozionanti magiche sfide contro i malvagi.

Il successo di W.I.T.C.H. è stato anche il frutto del lavoro e della passione di un numeroso gruppo di persone; per questo motivo, il volume si apre con le testimonianze di chi questo fenomeno ha contribuito a crearlo: dai direttori, agli autori e artisti fino ad arrivare a una celebre fan della prima ora, Lodovica Comello.

Il volume a fumetti Le più belle storie Disney – WITCH 2001-2020 Vent’anni di magia è in vendita dal 31 marzo al prezzo di € 12,90.

La scheda tecnica:

Collana: Le più belle storie Disney

Copertina: cartonata

Formato: 15,20×20,4 cm

Pagine: 320

Prezzo: €12,90

In vendita dal 31 marzo 2021

