Venezia sperimenta le consegne via drone, stretta intesa con l’Enac

Venezia stringe un'intesa con l'ENAC: al via la sperimentazione delle consegne via drone su tutta la laguna. «Venezia si conferma la più antica città del futuro».

Venezia sperimenta le spedizioni via drone, il capoluogo del Veneto ha siglato un’intesa con l’Enac. Oggi il grosso delle consegne avviene via motoscafo, motivo per cui i residenti spesso sperimentano attese superiori a quelle dei residenti di terraferma.

Venezia, apprendiamo dal sito del Comune, diventa in questo modo un importante territorio di sperimentazione per l’Urban Delivery di nuova generazione. L‘ENAC userà l’esperimento di Venezia per individuare le condizioni operative utili alla definizione di uno schema di regolamentazione.

Venezia, che proprio in questi giorni si prepara a celebrare i 1600 anni dalla sua Fondazione, si dimostra, anche in questa occasione, la più antica città del futuro

ha detto Massimiliano De Martin, assessore all’ambiente del Comune di Venezia.

Un’opportunità, dunque, non solo per il Comune che vede nei droni un nuovo strumento per collegare il centro storico di Venezia con la terraferma e l’estuario, ma anche per il resto del Paese.

Il settore dei mezzi a pilotaggio remoto si sta velocemente trasformando in asset strategico per il nostro Paese, in termini di innovazione, economia e occupazione. In questo ambito il protocollo tra l’ENAC e il Comune di Venezia per la Urban Air Mobility, così come quelli che abbiamo già sottoscritto con alcuni altri Comuni, rappresenta il prodotto di una sinergia tra Istituzioni che ci permette di rispondere alle esigenze di sviluppo e progresso di un settore in continua evoluzione che ci sta portando sempre di più verso i modelli di smart city e di smart mobility. L’obiettivo comune è quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini, anche con la semplificazione della quotidianità, armonizzando l’innovazione con la sostenibilità e riducendo l’impatto ambientale

ha dichiarato il direttore generale dell’ENAC, Alessio Quaranta.