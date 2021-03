Speravo de morì prima: nuovo foto dal set della serie Sky

Su Sky è arrivata Speravo de morì prima, serie TV dedicata a Francesco Totti, ex calciatore e capitano della Roma. In attesa di poter vedere i nuovi episodi, che arriveranno domani venerdì 26 marzo, sono state diffuse nuove foto dal set.

Gli episodi tre e quattro di Speravo de morì prima, di cui abbiamo recensito le prime tre puntate, vedranno l’arrivo in scena di un esilarante Antonio Cassano, enfant terrible interpretato da Gabriel Montesi. Inoltre verrà mostrata la nascita dell’amore tra Totti e Ilary Blasi e la partecipazione eccezionale di Alessandro Del Piero e Andrea Pirlo nei panni di se stessi, con cui il Francesco Totti di Pietro Castellitto si consulterà circa il suo futuro.

Di seguito la sinossi dei nuovi episodi:

Il Capitano è pronto per il proprio riscatto. Nella sua nuova vita “francescana”, in cui dieta ferrea e allenamenti degni di Rocky sono i suoi comandamenti, si manifesta improvviso il ricordo del suo amico Cassano e delle sue “cassanate”. Sul campo arrivano i risultati: i suoi goal e le sue prestazioni sono decisivi, checché ne dica Spalletti. Ilary, Vito, e i suoi amici d’infanzia sono convinti che i tempi siano maturi per un ritiro sulla cresta dell’onda.

Baldissoni offre a Totti il rinnovo di un anno. Dubbioso, Francesco si confronta con Ilary, che gli suggerisce di ponderare anche le proposte di altri club, assicurandogli che lo seguirebbe ovunque. Questa dimostrazione d’amore lo porta a ripercorrere, nei suoi ricordi, tutta la loro storia. Dopo aver chiamato Pirlo e Del Piero, ripensa a ciò che, anni prima, gli disse suo padre Enzo. Decide, infine, di rimanere a Roma: la sua unica e vera casa.