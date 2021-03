Sebastian Stan vorrebbe interpretare Luke Skywalker, ma..

Ma, nel frattempo, Stan si dedica alla serie TV The Falcon and the Winter Soldier , che ha fatto il suo esordio su Disney+ il 19 marzo con un primo episodio introduttivo, ma che ha mostrato dei nuovi ed intriganti dettagli sul passato di Bucky Barnes. Stan veste i panni dell’ex soldato d’inverno, accompagnato da Anthony Mackie che interpreta Sam Wilson aka Falcon.

Se lo stesso Mark Hamill mi dicesse che vorrebbe condividere con me questo ruolo lo farei, altrimenti non ci crederei.

Intervista a Good Morning America, una volta chiamato in causa su questa possibilità, Stan ha così replicato:

In molti appassionati hanno fatto notare la somiglianza tra Sebastian Stan e Mark Hamill da giovane, quando l’attore ha interpretato Luke Skywalker nella prima trilogia di Star Wars. All’attore piacerebbe interpretare il giovane Luke Skywalker, ma, prima di farlo, avrebbe bisogno del consenso di Mark Hamill.

