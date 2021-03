Cybertruck: niente maniglie per il furgone di Tesla

Affidandosi come al solito a tweet sibillini, Elon Musk, CEO di Tesla, ha dato a intendere che il nuovo Cybertruck prodotto dalla sua azienda automobilistica non sarà dotato delle maniglie delle portiere. Forse. In verità l’imprenditore si è limitato a parlare di “maniglie” e il resto è mera speculazione.

Dando per assodato si tratti effettivamente delle maniglie esterne, Musk avrebbe appena annunciato un aggiornamento non indifferente nel design del Cybertruck, almeno per come ci è stato mostrato. Fino a oggi, infatti, i prototipi esibiti al pubblico erano dotati delle maniglie già in uso su altri modelli di Tesla, quelle che “scompaiono” fino a che il proprietario dell’autovettura non si avvicina con la chiave d’accensione.

La teoria dominante è che il nuovo furgoncino sia stato adeguato ai medesimi standard che verranno introdotti dalla Tesla Roadster, ovvero che le portiere verranno spalancate grazie allo scorrimento di un bottone.

Difficile a dirsi, per ora, anche perché il Cybertruck non si vede ormai da tempo. Lo scorso autunno Musk aveva infatti promesso nuovi scatti dei prototipi aggiornati, tuttavia il pubblico è ancora in attesa delle tanto ambite prove fotografiche.

There will be no handles — Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2021

