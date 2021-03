Hitman 3, trailer d’annuncio per il DLC Seven Deadly Sins

Vediamo il trailer d'annuncio di Hitman 3: Seven Deadly Sins, la prima espansione del gioco targato IO Interactive, in arrivo il prossimo 30 marzo.

A sorpresa, IO Interactive ha pubblicato un breve trailer per annunciare l’arrivo di Hitman 3: Seven Deadly Sins, la prima espansione del nuovo capitolo con protagonista l’Agente 47.

L’espansione del gioco sarà divisa in sette diversi capitoli, ognuno dedicato ad un peccato capitale. Il primo capitolo, Greed (in italiano Avarizia) sarà disponibile a partire dal 30 marzo 2021 e offrirà una nuova Escalation, ambientata a Dubai. Sarà divisa in tre stage e consentirà di portarsi dietro alcuni oggetti da uno stage all’altro. Il vestito del peccato dell’avarizia sarà il Rapacious Suit, il bellissimo completo dorato che si vede nel trailer. Ci saranno anche due oggetti a tema: Greedy Little Coin e The Devil’s Cane.

Ciascun capitolo dell’espansione sarà disponibile a cadenza variabile e permetterà ai giocatori di sbloccare almeno un costume e un oggetto che potranno poi essere utilizzati in qualsiasi altra missione del World of Assassination.

I sette pacchetti che formano Hitman 3: Seven Deadly Sins potranno essere acquistati singolarmente e sembra inoltre che con l’arrivo della nuova stagione, la Season of Sins, siano in arrivo anche altri contenuti gratuiti per tutti i possessori del gioco.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Hitman 3 è disponibile per PC, Xbox Series X e S, Xbox One, PS5, PS4, Nintendo Switch e Stadia.