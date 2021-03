Epic Store prosciuga la batteria dei portatili

La testata PcWorld ha avuto la brillante intuizione di mettere alla prova la durata della batteria dei computer portatili quando Epic Store, il game store di Epic Games, resta attivo in finestra o sullo sfondo. Il risultato è sorprendente: la carica di alcuni pc Intel può durare fino al 20 per cento in meno.

“Intuizione” non è forse il termine corretto, in verità. La rivista è incappata in questa bizzarria quasi per caso, eseguendo dei test su un tablet che, da un certo punto in poi, hanno iniziato a fornire dati inconsistenti e anomali.

Dopo diverse ore, il team ha capito che un simile scarto fosse causato proprio dall’Epic Store, il quale, essendo rimasto aperto nella task bar, aveva sballato completamente la durata della batteria del device sotto analisi.

PcWorld ha quindi esteso l’esame anche ad alcuni Pc formattati per l’occasione, analizzando come la carica elettrica potesse reagire all’applicazione in questione. I risultati dimostrano che i sistemi Intel con processore Tiger Lake possano trovarsi appesantiti dal software al punto di perdere due ore di vita su ogni ciclo di ricarica.

Il problema non sembra affliggere con altrettanta prepotenza i prodotti funzionanti sul processore Ryzen di AMD, tuttavia lo scarto di consumo dello store è nondimeno più importante di quello causato dai suoi principali competitor, Steam su tutti.

Potrebbe anche interessarti: