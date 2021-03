Come per tutti i film della Warner Bros del 2021, Cry Macho, la nuova pellicola diretta Clint Eastwood uscirà in contemporanea al cinema e su HBO Max: la data di uscita americana è programmata per il 22 ottobre 2021.

Basato sull’omonimo romanzo del 1970, scritto da N. Richard Nash, Cry Macho vede il premio Oscar Clint Eastwood nei panni di una star di rodeo in rovina. Quest’ultimo accetta un incarico dal suo ex capo: riportare il suo giovane figlio in Texas dal Messico rurale, dove vive in condizioni di disagio.

Il film, la cui produzione in New Mexico è terminata lo scorso dicembre, riunisce il celebre regista e attore con la Warner Bros., dopo la collaborazione per Richard Jewell del 2019. Oltre a Cry Macho, tra le pellicole la cui data di uscita è fissata per il 22 ottobre 2021 ci sono Last Night in Soho e Snake Eyes (G.I. Joe).

Ecco la sinossi:

Protagonista della storia è un’ex star di rodeo, che dopo essere diventato un fallito allevatore di cavalli, nel 1978 accetta di riportare un figlio a casa dal padre, allontanandolo così dalla madre alcolizzata. Durante il viaggio di ritorno dal Messico rurale al Texas, i due affronteranno sfide impreviste che potrebbero far trovare al disincantato e stanco cavaliere una possibilità di redenzione, insegnando anche al ragazzo cosa significhi essere un brav’uomo.

