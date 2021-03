A+E Networks aprile 2021: gli appuntamenti di Crime, History e Blaze

I nuovi appuntamenti delle reti di A+E Networks di aprile 2021 presentano novità nel palinsesto di Crime+Investigation, Blaze e History Channel. Tra queste possiamo menzionare la storia definitiva del Nazismo su History Channel, e Squadra Omicidi su Crime+Investigation.

Qui sotto potete vedere tutti gli appuntamenti di aprile 2021 sulle reti di A+E Networks.

CRIME+INVESTIGATION

SQUADRA OMICIDI – INDAGINI SENZA SOSTA

Da lunedì 5 aprile alle 22.00

Il crimine non dorme mai. Ma neanche chi lo combatte. Mentre il tempo scorre inesorabile, seguiamo in tempo reale le indagini di alcuni intricatissimi casi di omicidio attraverso gli occhi delle donne e degli uomini che lavorano senza sosta per incastrare l’assassino. Quello del detective è un lavoro che non conosce limiti di tempo e spazio, che diventa una vera e propria ragione di vita per chi decide di dedicare la propria esistenza alla lotta instancabile al crimine. La produzione BBC, Squadra omicidi – Indagini senza sosta, è un vero e proprio puzzle fatto di indizi, indagini, testimoni, inseguimenti, pedinamenti, intercettazioni, arresti e colpi di scena.

PROCESSO AD UNA MADRE MANCATA

Da domenica 25 aprile alle 22.55

All’età di 24 anni Keli Lane, giocatrice di pallanuoto, aveva già alle spalle cinque gravidanze. Ma è con l’ultima creatura che ha dato alla luce, Tegan, che si apre il mistero: a due giorni dalla nascita, di Tegan si perde ogni traccia. I sospetti ricadono subito sulla madre che dopo un controverso processo giudiziario e mediatico viene condannata con l’accusa di aver ucciso la sua bambina.

A distanza di anni il corpo di Tegan non è mai stato trovato, ma Keli chiede ancora giustizia proclamandosi innocente e decide di rivolgersi ad una famosissima giornalista investigativa chiedendole di riaprire il caso. Processo ad una madre mancata è il racconto in tempo reale che prova a rispondere alla seguente domanda: Keli ha davvero ucciso la sua bambina o è innocente come continua a dichiarare da dietro le sbarre?

BLAZE

CASH WEEK

Da lunedì 19 aprile alle 19.20

Acquista, rivendi, guadagna, riacquista… Potrebbe essere il mantra del capitalismo. Sicuramente è il modo migliore per descrivere il mondo degli affari su Blaze. Da lunedì 19 aprile torna la Cash Week: un’intera settimana di programmazione dedicata alla compravendita di oggetti, anche i più strampalati o fuori dall’ordinario, con i migliori titoli del genere transactional: da Affari di Famiglia a A caccia di tesori.

HISTORY CHANNEL

THE ABYSS – L’INCUBO DEL NAZISMO

Da domenica 11 aprile alle 21.00

La Prima Guerra Mondiale e le sue conseguenze sconvolsero il continente. In Russia crollò lo zarismo e si impose la rivoluzione bolscevica. L’impero austro-ungarico cessò di esistere. In Italia, dopo alcuni anni di forte instabilità politica, sociale ed economica, prese il potere il fascismo guidato da Benito Mussolini. In Germania il Kaiser abdicò: alla monarchia guglielmina segui la repubblica di Weimar, che ebbe vita breve e travagliata. A seppellirla definitivamente ci pensarono Hitler e il nazionalsocialismo.

La nuova docu-serie di History Channel, The abyss – L’incubo del nazismo, indaga i motivi dell’ascesa al potere del nazismo, ricostruisce le principali tappe della dittatura hitleriana fino alla Shoah e alla sconfitta militare, sottolineando anche gli errori commessi dalle potenze occidentali. Un viaggio nell’anima nera dell’Europa attraverso esclusivi ed inediti materiali d’archivio, fonti storiche inesplorate, testimonianze di esperti che permettono di delineare un nuovo quadro del regime totalitario voluto da Adolf Hitler.

.

ROMA: LA SETTIMANA IMPERIALE

Da lunedì 19 a venerdì 23 aprile alle 21.50

Il 21 aprile si festeggia il Natale di Roma. Anche quest’anni History Channel intende celebrarlo proponendo ai propri spettatori una settimana di programmazione incentrata su quegli eventi e quei personaggi che hanno reso Roma la città eterna. Tra i tanti titoli, italiani e internazionali, proposti si segnalano in particolare:

I segreti di Pompei

Lunedì 19 Aprile alle 21.50

Il Vesuvio e la caldera dei Campi Flegrei rappresentano una minaccia per Napoli e il suo Golfo? In caso di eruzione una nuova Pompei è possibile? Ricostruendo la tragedia della città campana distrutta nel 79 d.C., lo speciale di History discute l’ipotesi di un nuovo cataclisma vulcanico.

Tesori nascosti: le gang di Pompei

Mercoledì 21 Aprile alle 21.50

Pompei è nota in tutto il mondo per l’eruzione vulcanica che l’ha seppellita e preservata. Ora gli esperti stanno riesaminando una scena del crimine di 2000 anni fa che suggerisce che questa fosse una città in cui la paura della morte incombeva molto prima che il Vesuvio la coprisse di cenere. Ci immergeremo in un mondo di illegalità e intrighi politici dominato da padrini della malavita ai tempi dell’Antica Roma.

Tesori nascosti: Tsunami nell’antica Roma

Mercoledì 21 Aprile alle 22.40

Chiudiamo questa carrellata degli appuntamenti su A+E Networks di aprile 2021 con Tsunami nell’antica Roma. Antichi documenti storici identificano una modesta città costiera tunisina come sede di una fiorente metropoli romana chiamata Neapolis, ma per secoli ci sono state poche prove archeologiche a sostegno di tale affermazione. Tutto è cambiato quando una violenta tempesta ha scoperto le rovine di antiche strade ed edifici romani nei fondali del Mar Mediterraneo.