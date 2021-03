UltraPop Festival 2021: Zack Snyder e la Justice League

23—Mar—2021 / 9:05 AM

Non poteva mancare un panel dedicato a Zack Snyder a UltraPop Festival 2021, anche visto che, dopo l’uscita su HBO Max e Sky di Zack Snyder’s Justice League, è il regista più discusso del momento. Snobbato, idolatrato, Snyder è l’uomo che tanti amano odiare o esaltare. Quando si parla del regista non ci sono vie di mezzo.

In occasione dell’uscita del suo nuovo Justice League, ne parliamo il 23 marzo dalle 22:00 alle 23:00 con quattro grandi esperti di cultura pop: il fumettista Roberto Recchioni, il giornalista Alessandro Apreda, Il Fondatore de I 400 Calci Nanni Cobretti e Roby Rani di Bricknauts.com. Dove? Nel panel intitolato Zack Snyder: eroe o villain? Dibattito sul regista più divisivo del cinema pop, che sarà moderato da Valentina Ariete di Movieplayer.it e Leganerd.com.

Zack Snyder, nato l’1 marzo a Green Bay, è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense. Ottiene i primi successi da regista con videoclip musicali e spot pubblicitari, tra cui quello della Citterio con protagonista Sylvester Stallone. Il suo esordio cinematografico risale al 2004, con la pellicola L’alba dei morti viventi, remake del film di George A. Romero. Il progetto è stato presentato fuori concorso al Festival di Cannes 2004.

Successivamente ha diretto 300, l’adattamento cinematografico della graphic novel di Frank Miller, seguita dalla pellicola Watchmen, tratta della miniserie fumettistica di 12 numeri, creata da Alan Moore e Dave Gibbons, e dal film Sucker Punch.

È nel 2010 che inizia la carriera di Zack Snyder nel DC Universe, con il reboot di Superman, intitolato L’uomo d’Acciaio, a cui sono seguiti Batman v Superman: Dawn of Justice e il recente Zack Snyder’s Justice League, disponibile per la visione dal 18 marzo 2021.

Ecco il nostro canale Twitch per seguire le dirette dei panel e il canale YouTube per recuperare in differita.

Restate aggiornati sui panel di UltraPop Festival 2021.

Potrebbe interessare: