Them: il trailer ufficiale della serie tv di Amazon Prime Video

Ecco il trailer ufficiale di Them, la serie tv antologica, descritta come “terrificante”, in uscita su Amazon Prime Video dal 9 aprile.

Amazon ha rilasciato il trailer ufficiale di Them, la serie tv antologica di genere horror, descritta come “terrificante”, che sarà disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 9 aprile 2021. La prima stagione di Them sarà ambientata negli anni ’50 e vede come protagonisti Deborah Ayorinde e Ashley Thomas, rispettivamente nei panni di Lucky e Henry Emory.

I due protagonisti sono marito e moglie e hanno due figlie. Tutti insieme si trasferiscono dalla rurale Carolina del Nord in un quartiere caratterizzato dalla presenza di sole persone “bianche” di Los Angeles di Compton.

Deborah Ayorinde, durante un’intervista a EW, ha detto:

Inutile dire che i nostri vicini non sono contenti che siamo lì. Cominciano a terrorizzarci per farci tornare da dove veniamo. Per tutto il tempo della serie tv, ci sono delle entità soprannaturali maligne che non ci vogliono lì, esattamente come gli abitanti del posto. Quindi stiamo combattendo molte cose.

Little Marvin, creatore di Them, di cui sopra potete vedere il trailer ufficiale, ha aggiunto:

Sono sempre stato un fan del genere. Amo specificamente l’horror psicologico. Ho sempre voluto mettere una famiglia nera al centro del tipo di storie che amo di più, i classici film dell’orrore.

Il cast della prima stagione di Them comprende Melody Hurd, Shahadi Wright Joseph e Alison Pill. La serie tv è prodotta da Lena Waithe e creata da Little Marvin.

