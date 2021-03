John Cleese, l’ex Monty Python ha messo in vendita un NFT da 69,3 milioni di dollari

E ora qualcosa di completamente diverso: John Cleese sale sul treno dei crypto collezionabili e lo fa ovviamente a modo suo. L’ex Monty Python per il suo scarabocchio di un ponte vuole ben 69,3 milioni di dollari. Ovviamente si tratta di una provocazione: ricordiamo che il record nel settore dei NFT spetta all’artista Beeple, che tramite la casa d’aste Christie ha venduto una sua opera per ben 69 milioni di dollari.

Hello! It is time you meet my alter ego "Unnamed Artist" I'm delighted to offer you the opportunity of a lifetime. I'm selling my 1st NFT. Though bidding starts at 100.00, you can “BUY IT NOW” for 69,346,250.50! https://t.co/Vuyx4trvPE pic.twitter.com/aC4oSVfGHF

— The Unnamed Artist (@JohnCleese) March 19, 2021