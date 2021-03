Godzilla vs Kong: un nuovo poster con lo scontro nell’oceano

Un nuovo poster di Godzilla vs Kong mostra i Titani che combattono nell’oceano. Il trailer di debutto del film ha superato i 71 milioni di visualizzazioni in meno di due mesi, un numero che nessuno degli altri film del MonsterVerse ha mai raggiunto. Godzilla vs Kong sarà un film-evento da non perdere, che si siano visti o meno i film precedenti. La curiosità di vedere quale dei mostri vincerà la battaglia è tanta.

Kong: Skull Island è stato famoso per la sua diversa interpretazione dei miti di King Kong. Godzilla: King of the Monsters ha ricevuto consensi per la sua enfasi sull’azione. Tuttavia, c’è una grandissima aspettativa per Godzilla vs Kong. Un nuovo poster cinese del film mostra i due mostri che si scontrano nell’oceano. Dai un’occhiata di seguito.

La durata del film diretto da Adam Wingard, come avevamo precedentemente rivelato, sarà di un’ora e 53 minuti. Il film sarà l’ultima puntata del MonsterVerse di Legendary Entertainment. Sebbene il film possa essere più breve dei suoi predecessori, ciò non significa che non sarà in grado di servire una quantità simile di azione. Il compositore del film, Junkie XL, ha recentemente rivelato che la scena di combattimento della portaerei sarebbe durata 18 minuti. Nonostante contenga solo pochi film, il MonsterVerse di Legendary è stato uno degli universi cinematografici di maggior successo del cinema moderno.

Sono stati pubblicati notevoli poster del film dalla Cina, incluso uno raffigurante i personaggi che combattono sott’acqua. Storicamente, non solo nel MonsterVerse, ma in generale, i film di Godzilla hanno posto l’accento sul creare poster di qualità. Il film uscirà nelle sale cinesi questo venerdì. Uno dei più grandi potenziali spoiler, l’inclusione di Mechagodzilla, è già stato rivelato tramite merchandising. Ma non è stato ancora rivelato chi vincerà lo scontro finale. Quale mostro si dimostrerà più forte alla fine? Impossibile dire chi ne uscirà vincitore.

