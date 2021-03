Diffuso un nuovo teaser trailer di Godzilla vs Kong, in cui si vede il personaggio di Mechagodzilla. Adam Wingard conferma la sua presenza.

È stato diffuso un nuovo teaser trailer di Godzilla vs Kong, in cui è presente anche il personaggio di Mechagodzilla, un mecha/cyborg che appare in diversi film della serie dedicata al mostro e che debuttò per la prima volta sul grande schermo nel 1974, con la pellicola giapponese Godzilla vs Mechagodzilla (Godzilla contro i robot in Italia), nel ruolo di un nemico extraterrestre di Godzilla.

Tra l’altro, oggi il regista Adam Wingard ha confermato che Mechagodzilla sarà nel quarto film di Legendary e Warner Bros. del MonsterVerse. Tra le ipotesi più gettonate c’è quella che i due mostri dovranno affrontare insieme il terzo nemico. Il cineasta lo ha rivelato postando su Instagram una foto in cui solleva il giocattolo Giant Mechagodzilla e scrivendo nella didascalia: “Il gatto è uscito dal sacco!”

Il film vede protagonisti Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, Rebecca Hall, Alexander Skarsgård e Brian Tyree Henry. Ecco la sinossi ufficiale di Godzilla vs Kong, il cui nuovo teaser trailer lascia scorgere la presenza di Mechagodzilla:

Due leggende si scontrano in Godzilla vs Kong: questi mitici avversari si affronteranno infatti in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori intraprenderanno un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c’è Jia, una giovane ragazza orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico. Ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L’epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l’inizio del mistero che giace nel profondo della Terra.

Il film uscirà in contemporanea il 31 marzo 2021 su HBO e al cinema in America.

