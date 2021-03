VW ID.Buzz: il furgoncino elettrico sta per arrivare e costerà meno di 40.000€

22—Mar—2021 / 10:40 AM

Era il 2017 quando Volkswagen ha presentato per la prima volta il suo VW ID. Buzz, concept che raccontava molto – anzi moltissimo – su quella che sarebbe stata la strategia dei prossimi 10 anni del brand tedesco. Uno dei veicoli più iconici della storia di Volkswagen si apprestava a tornare, con una nuova veste ultra-moderna, e un cuore 100% elettrico.

La casa automobilistica aveva reso chiaro fin da subito che l’ID. Buzz non sarebbe rimasto un semplice concept. Per la produzione di massa si parla del 2023. Una data che si fa sempre più vicina. Non deve allora stupire se, nel frattempo, stanno emergendo anche i primi rumor affidabili su quelle che saranno le caratteristiche del minibus elettrico.

Un nuovo report dalla Germania ci parla di due versioni dell’ID. Buzz: una da 60kWh e l’altra da 100 kWh.

Entrando più nei dettagli:

Il formato delle batterie è differente da quello delle ID.3 e ID.4. Allo stato attuale, il modello entry-level del veicolo dovrebbe contare su un pacco batterie da 60 kWh, quanto basta per offrire un’autonomia di 300 Km (sulla base dello standard WLTP). Dall’altra parte, il modello da 100 kWh offrirà un’autonomia di più di 500 Km con una sola carica.

Vale la pena di ricordare che VW in passato aveva anticipato la possibilità di una versione destinata alle aziende dell’ID. Buzz. Dobbiamo quindi aspettarci il debutto di almeno due versioni, di cui una cargo per le consegne.

Arriviamo quindi alla notizia più interessante: quanto costerà il VW ID. Buzz? Dalla Germania arrivano anche le prime indiscrezioni sul possibile price range. Si parla di un prezzo di partenza di 40.000€ per l’entry level, mentre il modello più performante dovrebbe partire da 60.000€.

Il VW ID.Buzz potrebbe essere il primo veicolo della compagnia con guida autonoma di livello 3: