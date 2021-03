Ultrapop Festival 22 Marzo: Enel X, dal Motorsport elettrico alla ricarica intelligente

22—Mar—2021 / 11:59 AM

La prima giornata di Ultrapop Festival è ricca di eventi, panel e ospiti. Stiamo toccando diverse tematiche ed argomenti, dal cinema alla musica, dal mondo del food a quello dell’energia. E se si parla di energia, non possiamo fare a meno di citare Enel X, partner dell’Ultrapop Festival.

Enel X è alla guida della trasformazione dell’energia in tutto il mondo. La mission di Enel X è diventare uno dei key player della mobilità elettrica nel mondo, partendo dalla creazione di un’infrastruttura di ricarica pubblica e privata che faccia superare le barriere all’ingresso. Enel X è inoltre Official Smart Charging Partner dei campionati Formula E e MotoE, con il motorsport elettrico che funge da laboratorio per sviluppare tecnologie di ricarica all’avanguardia.

L’appuntamento è alle ore 16:00 sui canali ufficiali di Ultrapop Festival in compagnia di Marco Santini, Enel X e-Mobility Communications Specialist, assieme al nostro diretto editoriale Antonio Moro.

Non mancate, vi aspettiamo!

