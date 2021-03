UltraPop Festival 2021: le musiche da Oscar di Dario Marianelli

Il compositore premio Oscar Dario Marianelli è uno dei grandi ospiti della seconda giornata di UltraPop Festival, evento digitale dedicato alla cultura Pop.

Il noto autore di colonne sonore sarà protagonista dalle 10.00 alle 11.00 del panel Dario Marianelli: come si compone una carriera da Oscar. A condurre il panel saranno Giuseppe Grossi ed Elisa Torsiello di Movieplayer.it, che ci porteranno a conoscere la carriera del compositore, che lo ha visto rileggere i grandi classici in ottica contemporanea e accompagnare sia il cinema d’autore che i grandi blockbuster.

Il compositore è nato a Pisa nel 1963 e dopo aver studiato pianoforte e composizione a Pisa e Firenze, nel 1990 si trasferisce a Londra. Nella capitale inglese si iscrive al corso postlaurea alla Guildhall School of Music and Drama e dopo aver trascorso tre anni alla National Film and Television School compone brani per il teatro d’avanguardia. Arriva al cinema grazie alla regista Paddy Breathnach che gli chiede di comporre le colonne sonore dei film Ailsa, The Long Way Home e I dilettanti. Nel 2002 compone la colonna sonora di di Cose di questo mondo di Michael Winterbottom, mentre due anni dopo collaborerà con Terry Gilliam per il suo I fratelli Grimm e l’incantevole strega.

Non mancano i cinecomic nella carriera di Marianelli, che compone la colonna sonora di V per Vendetta, a cui segue la colonna sonora per Orgoglio e pregiudizio, che gli vale la prima nomination agli Oscar. L’ambita statuetta la vincerà nel 2008 per le musiche di Espiazione, per il quale è insignito anche del Golden Globe. La terza nomination agli Oscar arriva nel 2013 grazie alle musiche di Anna Karenina.

Una carriera eclettica quella di Dario Marianelli, che spazia dal cinema d’autore a quello più mainstream. Infatti ha composto le musiche per film come Bumblebee, Redemption – Identità nascoste e Joker – Wild Card. Da segnalare anche le colonne sonore di film d’animazione come Boxtrolls – Le scatole magiche e Kubo e la spada magica.

