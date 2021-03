The Walking Dead 11: una teaser clip della stagione finale

AMC ha diffuso una teaser clip di The Walking Dead 11, l’ultima stagione dell’acclamata serie tv. Il video mostra la frase “se c’è un Dio, dovrà implorare il mio perdono”, scritta all’interno di un tunnel della metropolitana, ed è andato in onda in America durante l’episodio della decima stagione intitolato Splinter.

Il breve video suggerisce il Nuovo Ordine Mondiale che potremmo vedere nell’undicesima e ultima stagione di The Walking Dead. Nei video rilasciati in precedenza, invece, sono stati mostrati una stanza degli interrogatori intimidatoria, palline di gusti di gelato e una torta in mostra all’interno di una vivace pasticceria.

Dopo aver visto la teaser clip, ricordiamo che le riprese di The Walking Dead 11, composta da 24 episodi, sono in corso dall’inizio di febbraio e l’uscita su AMC è prevista per l’estate 2021. L’attore Ezekiel Khary Payton, parlando con ComicBook in passato, aveva detto:

Abbiamo ancora un anno e quindi non abbiamo girato per troppo tempo. E mi sento come se stessi abbassando la testa e pensando “okay, finora abbiamo fatto solo i primi due episodi”. Quindi abbiamo sì iniziato, ma siamo ancora alla superficie della stagione 11. Sento che l’ultima stagione sarà un viaggio, perché stiamo lavorando in questo clima di pandemia e COVID. Troveremo la nostra via d’uscita durante questa stagione di riprese. Quindi alla fine sarà molto diverso.

