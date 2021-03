Nino Manfredi: il 22 marzo su Rai2 il documentario per i 100 anni

Uno, Nessuno, Cento Nino, è questo il titolo del documentario dedicato a Nino Manfredi, e che verrà proposto oggi, 22 marzo, per i cento anni dalla nascita dell’attore italiano. Si tratta di una produzione realizzata dallo stesso figlio Luca.

Il documentario è un ritratto intimo e affettuoso, impreziosito da aneddoti raccontati dal grande attore, dalla moglie, dai figli e dai nipoti. Il documentario va in onda in prima serata su Rai2 e sarà disponibile su RaiPlay, su Sky Arte (canali 120 e 400) e in streaming su Now Tv (e anche on demand su Sky).

Uno, Nessuno, Cento Nino comprende anche da una lunga intervista rilasciata al figlio pochi anni prima della sua scomparsa. Rai Movie (canale 24), invece, ricorda Nino Manfredi, alle 14.15, con la versione cinematografica di Le avventure di Pinocchio.

Si prosegue con la toccante interpretazione nel celebre Cafe’ Express di Nanni Loy. La vendita abusiva di caffè ai passeggeri di un treno del Sud è l’unico mezzo che il giovane Michele conosce per mantenere il figlio al collegio, ma una serie di equivoci daranno vita a un’incredibile caccia all’uomo.

Il tributo Rai per il centesimo anniversario della nascita di Manfredi, è cominciato il 15 marzo su Rai5 con la prima visione di In scena Nino Manfredi (una produzione Rai Cultura in replica anche domenica 21 marzo alle 18) e con il tv movie In arte Nino trasmesso sabato 20 marzo in prima serata su Rai1 (un ritratto inedito di Manfredi diretto dal figlio Luca, con Elio Germano, Miriam Leone e Stefano Fresi).

Il tributo continuerà sulla rete anche martedì 23 marzo alle 14 con la trasmissione Oggi è un altro giorno. E ancora, mercoledì 24 alle 21.10 su Rai Storia sarà proposto Italiani – Nino Manfredi che ricostruisce la vita e la carriera di Saturnino Manfredi, in arte Nino, attraverso le sue interviste televisive e le testimonianze di figli e collaboratori, mentre venerdì 26 marzo all’1,45 su Rai1 andrà in onda uno Speciale Sottovoce dedicato.