Lens: potenziata l’integrazione in Google Foto

L'integrazione di Google Lens in Google Foto passa ad un livello superiore grazie ad un sistema di "riconoscimento" automatico delle foto analizzabili.

Già da diverso tempo Google Lens è integrato nell’app Google Foto e può quindi essere richiamato per analizzare scatti che contengono informazioni analizzabili.

Presumibilmente da qualche giorno, l’integrazione di Lens in Google Foto per Android è però passata ad un livello superiore.

Oggi per attivare Lens dentro Google Foto è necessario aprire una foto e poi selezionare l’icona dedicata presente nella barra in basso. Ora, invece, lo strumento può essere richiamato semplicemente con uno swipe verso l’alto.

Inoltre, quando Google si “accorge” che lo strumento Lens potrebbe essere utile con una determinata foto, allora appare automaticamente la nuova finestra “Cerca in questa foto”, dalla quale è possibile selezionare quattro opzioni: copia testo, cerca, ascolta e traduci.

Questa estensione dell’integrazione di Google Lens in Google Foto è stata ampiamente implementata nell’ultima versione (5.33) dell’applicazione. Ancora non è presente invece su iOS.

Ricordiamo che Google Lens è in grado di individuare del testo all’interno delle foto di Google Foto, che evidenzia in blu. Toccando il testo selezionato, è possibile tradurlo, copiarlo in un’altra app, farlo leggere ad alta voce o persino trasferirlo sul PC connesso a Google.

Tutte possibilità già disponibili nell’app Google Lens dedicata, ma ora più facilmente richiamabili anche all’interno dell’app di Google Foto.