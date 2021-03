Galaxy Book Pro, una leak ci mostra il device

Il noto “spifferone” Evan Blass (@evleaks) ha caricato online un’imponente leak degli scatti di presentazione dei nuovi Galaxy Book Pro di Samsung, ambiti gadget la cui presentazione formale dovrebbe essere prevista solamente nelle prossime settimane.

Quello che viene mostrato è un laptop dal design privo di fronzoli, sia nella sua versione tradizionale che in quella composta da due sezioni separate, ovvero quella che può essere ribaltata a 360 gradi per garantire che lo schermo possa essere adoperato anche come tablet.

Blass sostiene che il Galaxy Book Pro andrà a sostituire il Galaxy Book Ion, mentre il Galaxy Book Pro 360 dovrebbe essere stato progettato per inserirsi in coda alla strada apertagli dal Galaxy Book Flex. La leak suggerisce inoltre che i Galaxy Book Pro giungeranno sul mercato con schermi da 13 o da 15 pollici e con almeno due scelte cromatiche: blu e argento.

Per stimolare un uso touch del prodotto, Samsung prevedrebbe di mettere in commercio ambo i modelli con in dotazione di un pennino per tablet e con app da disegno preinstallate.

Check out Samsung's next Windows laptops, the Galaxy Book Pro and Pro 360 (with S21 Ultra-inspired wallpaper, it would seem): https://t.co/T0dJHA65CE — Evan Blass (@evleaks) March 20, 2021

