Birdgirl è la serie anime spin-off di Harvey Birdman, Attorney at Law, di cui oggi ha debuttato il primo trailer in inglese e che uscirà su Adult Swim.

Birdgirl è la serie anime spin-off di Harvey Birdman, Attorney at Law, di cui oggi ha debuttato il primo trailer. Harvey Birdman, Attorney at Law è stata una delle prime serie animate che ha iniziato il suo percorso televisivo quando Adult Swim ha cominciato a lanciare progetti originali all’interno della sua programmazione speciale. Ora il franchise ritorna in vita con un nuovo progetto animato incentrato su uno dei suoi grandi successi, Birdgirl.

Dopo aver diffuso un primo sguardo al progetto poco tempo fa, Adult Swim si sta preparando per la premiere del nuovo spin-off, che verrà rilasciato il mese prossimo, domenica 4 aprile 2021. Adesso che il primo trailer di Birdgirl ha debuttato su IGN è possibile intuire cosa aspettarsi dalla serie spin-off in termini di look e non solo: vediamo anche il cast esteso di personaggi e, soprattutto, alcune delle situazioni difficili che potrebbero venirsi a creare.

La serie anime uscirà su Adult Swim il 4 aprile. Il co-creatore di Harvey Birdman, Attorney at Law, Erik Richter, torna nel franchise in veste di produttore esecutivo, insieme a Christina Miller con la sua casa di produzione Awesome, Inc. Paget Brewster invece presta la voce a Birdgirl, mentre gli altri membri del cast vocale sono Rob Delaney, Sonia Denis, Kether Donohue, John Doman, Negin Farsad, Tony Hale e Lorelei Ramirez.

Gli episodi di Birdgirl durano mezz’ora ciascuno episodi di mezz’ora. Nello spin-off Judy Ken Sebben riceverà un’enorme promozione, mantenendo sempre il centro della scena. Ecco la descrizione ufficiale della serie anime Birdgirl, rilasciata da Adult Swim:

In Birdgirl, Judy Ken Sebben, una giovane trentenne, eredita la compagnia di suo padre, il che sarebbe fantastico se quella compagnia non fosse stata costruita intorno a prodotti e pratiche del 20esimo secolo ritenute socialmente irresponsabili, come l’abbattimento delle foreste di sequoie o la gestione di ospedali per bambini a scopo di lucro. Dai padiglioni della sede dell’azienda, Birdgirl mette insieme un Birdteam e uniti cercano di annullare tutte le decisioni spaventosamente pericolose prese dalla generazione precedente o di contenere il caos di uno dei loro prodotti “salva-mondo” andato a male.

