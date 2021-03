Yu-Gi-Oh!, presto in vendita il Puzzle del Millennio

Che siate fan dei giochi di carte o delle miniature, Bandai Spirits risponde a priori a ogni vostra voglia di nerdare, aggiungendo alla serie Ultimagear il Puzzle del Millennio tratto dalla serie animata e manga di Yu-Gi-Oh!. Il modello non solo ricrea fedelmente il ciondolo topico, ma lascia al pubblico il divertimento di risolvere il suo enigma (visto che non ci sono istruzioni di assemblaggio).

La replica verrà messa in commercio in Giappone nell’agosto prossimo venturo al prezzo di 3.850 yen, circa 30 euro, e in tutta probabilità, non verrai mai distribuito al di fuori della nazione. Almeno ufficialmente.

In maniera non troppo dissimile dai gunpla, anche il Puzzle del Millennio si presenterà sotto forma di kit di montaggio da cui bisognerà ricavare i singoli pezzi di puzzle tagliando, levigando e incollando le componenti parziali.

Di Puzzle del Millennio ve ne sono già che girano abusivamente sul mercato, molti stampati in 3D, tuttavia chi metterà le mani su questo prodotto potrà vantare l’ufficialità del suo “reperto egizio”. Inoltre, a colpo d’occhio, sembra che i pezzi messi in campo da Bandai lascino spazio a un puzzle decisamente intricato e minuzioso, ben più complesso dei modelli che si vedono oggi in giro.

Potrebbe anche interessarti: