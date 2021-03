The Mandalorian: come sono nati gli effetti visivi della serie

Un video VFX dietro le quinte della seconda stagione di The Mandalorian rivela che nulla è come sembra quando si parla di effetti visivi. Dal momento che The Mandalorian segue le avventure di Din Djarin (Pedro Pascal) e Grogu in una galassia lontana lontana, questo naturalmente ha una portata e una scala senza precedenti per una serie televisiva. Per cominciare, la produzione della serie Star Wars di Disney+ si svolge quasi interamente all’interno degli studi, quindi il team degli effetti visivi deve utilizzare una combinazione perfetta di oggetti di scena in miniatura, pupazzi, animatronics ed effetti pratici per dare vita alla serie.

L’episodio finale della stagione 2 intitolato Capitolo 16: The Rescue è andato in onda a dicembre dello scorso anno e aveva un cameo di Luke Skywalker durante i suoi momenti finali. Sebbene il cameo di Mark Hamill ringiovanito digitalmente non sia stato accolto molto bene, la seconda stagione ha caratterizzato alcuni effetti visivi impressionanti di Industrial Light & Magic, uno studio di effetti visivi e di animazione fondato dal creatore di Star Wars, George Lucas, nel 1975. The Mandalorian ha innovato l’uso di set virtuali a 360 gradi al posto degli schermi verdi.

Ora, un film dietro le quinte pubblicato da Industrial Light & Magic rivela che nulla è ciò che sembra nella seconda stagione di The Mandalorian, mentre mostra i loro sforzi sugli effetti visivi che danno vita alla serie. Tuttavia, curiosamente non approfondisce il modo in cui Mark Hamill è stato de-invecchiato per apparire nel finale di stagione. Guarda il video BTS VFX di seguito:

Industrial Light & Magic spiega che gli effetti visivi di The Mandalorian sono stati completati in tutti e cinque i loro studi in cinque paesi diversi. Gli 8 episodi della stagione comprendevano quasi 5.000 scatti di effetti visivi oltre a tutto il lavoro sugli effetti in tempo reale di ILM svolto per l’uso durante le riprese principali. Il supervisore degli effetti visivi Hal Hickel ha recentemente discusso del cameo di Luke Skywalker nel podcast The Resistance Broadcast. Hickel ha confermato che Hamill era sul set il giorno in cui è stata girata la scena ed è stato parte integrante del processo, insieme al regista dell’episodio, Peyton Reed, che in precedenza aveva svolto un lavoro di rimozione dell’invecchiamento con Michael Douglas in Ant-Man.