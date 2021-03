Sky Cinema Bourne è il canale dedicato alla serie action

Da sabato 20 a venerdì 26 marzo Sky Cinema collection diventa Sky Cinema Bourne, canale interamente dedicato all’universo di Jason Bourne. Durante la settimana di programmazione saranno disponibili tutti e cinque i capitoli della saga cinematografica ispirati ai romanzi nati dalla penna di Robert Ludlum.

I cinque film comprendono The Bourne Identity, action movie del 2002 diretto da Doug Liman e con protagonista Matt Damon. Il premio Oscar veste i panni di un uomo ferito che si sveglia a bordo di un peschereccio italiano al largo del Mediterraneo, con due proiettili nella schiena e una totale amnesia sulla propria identità. L’uomo scoprirà di avere incredibili capacità di combattimento e di conoscere molte lingue. Bourne farà di tutto per recuperare la memoria, anche grazie all’aiuto di Marie (Franka Potente). Le cose però non saranno facili a causa degli attacchi di pericolosi sicari.

Nel 2004 arriva The Bourne Supremacy, che vede la regia di Paul Greengrass. In questa nuova avventura l’agente della CIA è braccato dai suoi ex colleghi perché convinti sia l’assassino della vicepremier cinese. Bourne sarà così costretto a farsi strada nelle acque pericolose dello spionaggio internazionale per dimostrare la propria innocenza, recuperare il suo passato e salvare la donna che ama.

A tre anni di distanza arriva The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo che vede l’ex agente CIA viaggiare tra Mosca, Parigi, Londra, Tangeri e New York per recuperare il proprio passato. Le cose però non saranno facili visto che decine di poliziotti, ufficiali federali e agenti dell’Interpol che lo hanno come bersaglio.

Il quarto episodio è The Bourne Legacy ed arriva nel 2012 con la firma di Tony Gilroy. Protagonista è Jeremy Renner nei panni di Aaron Cross, agente CIA che sfuggirà ai vertici militari intenzionati a mettere a tacere le inchieste giornalistiche riguardanti l’esistenza di programmi governativi atti ad addestrare agenti dormienti come Bourne.

Il conclusivo capitolo è Jason Bourne (2016) e vede il ritorno di Paul Greengrass alla regia e di Matt Damon nel cast principale. In questa nova avventura Bourne è ancora in fuga, mentre Nicku Parsone recupera a Reykjavik quello che potrebbe essere il tassello mancante riguardante le origini di Jason.

Tutti i film saranno disponibili on demand su Sky, dove vi ricordiamo che potrete seguire in diretta la notte di premiazione degli Oscar, e in streaming su NOW.