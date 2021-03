Prime Video inarrestabile: negli USA trasmetterà le partire della NFL, accordo multi-miliardario

Prime Video ha messo gli occhi sullo sport da diversi anni, ora sta passando all’attacco. Il servizio di streaming on-demand ha chiuso un accordo miliardario con la NFL, la più importante lega dedicata al Football americano.

Prime Video ha acquistato i diritti per trasmettere tutto il pacchetto Thursday Night Football per i prossimi 10 anni. Secondo la CNBC, Amazon si sarebbe impegnata a pagare più di 1 miliardo di dollari all’anno. Le prime partite saranno trasmesse a partire dal 2023.

L’accordo è esclusivo per gli Stati Uniti d’America, ma è una notizia che ci dà una forte testimonianza di quella che è una strategia globale del colosso. Lo sport è un tassello fondamentale nella strategia di Amazon per vincere la guerra dello streaming, motivo per cui non si farà problemi di budget per stringere esclusive con le più importanti competizioni sportive anche in Europa e in Italia.

Non è un mistero che, proprio in Italia, Prime Video guardi con estremo interesse ai diritti della Seria A, mentre sono già stati fatti i primi passi per trasmettere la Champions League: la piattaforma ha i diritti per trasmettere 16 partite.

Le ambizioni di Amazon non si esauriscono con Prime Video, anche Twitch ha iniziato a flirtare con il mondo dello sport. In Europa si è portato a casa i diritti per la FIBA, la federazione internazionale di pallacanestro: