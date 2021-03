OnePlus 9R: cosa sappiamo sullo smartphone di fascia media che sarà presentato il 23 marzo

OnePlus presenterà ben tre nuovi smartphone nell’arco dei prossimi giorni. Non solo il OnePlus 9 e 9 Pro, ma anche un device di fascia media chiamato OnePlus 9R.

L’esistenza di un terzo device più accessibile era stata menzionata con insistenza da diversi rumor rimbalzati in rete nelle scorse settimane. Ora c’è una conferma dallo stesso Pete Lau, che ne ha parlato nel corso di una intervista con News18.

La brutta notizia è che per il momento il device è confermato esclusivamente per l’India. Non è detto che nel corso dell’evento di presentazione non arrivino nuove soprese, ma vale la pena di sottolineare che già in passato OnePlus aveva scelto di lanciare alcuni suoi prodotti esclusivamente in India, salvo riservarsi la possibilità di portarli anche altrove in futuro. Era successo con i televisori OnePlus TV e il debutto sul mercato internazionale di quest’ultimi sembra ancora molto lontano.

Pete Lau ha parlato con toni estremamente entusiasti del nuovo device di fascia media, spiegando che l’azienda ha voluto fare un lavoro ancora più coraggioso di quanto già fatto sul OnePlus Nord, in termini di accessibilità e specifiche.

Lau non si è lasciato sfuggire troppi dettagli, ma ha menzionato la presenza del 5G e prestazioni sufficienti per soddisfare i gamer più esigenti. Probabilmente questo comporta la presenza di un refresh rate da 90Hz e, quantomeno, del Soc Snapdragon 865 – che ormai ha alle spalle un annetto.