Game of Thrones: in sviluppo tre serie TV spin-off

Il The Hollywood Reporter ha rivelato che sarebbero in lavorazione altre tre serie spin-off dedicate a Game of Thrones.

Sembra che l’universo narrativo di Game of Thrones sia pronto ad espandersi a dismisura, considerando che il The Hollywood Reporter ha lanciato la notizia riguardo allo sviluppo di altre tre serie TV spin-off legate a GOT.

Il titolo di lavorazione di una delle serie è 9 Voyages, ed a svilupparlo ci sarà il creatore della serie Roma, Bruno Heller, ed il protagonista sarà Lord Corlys Velaryon, che si vedrà in The House of Dragon, ed a interpretarlo ci sarà Steve Toussaint.

L’altro progetto è intitolato 10,000 Ships, ed è incentrato sulla principessa guerriera Nymeria, appartenente alla casa dei Martell, e fondatrice del Regno di Dorne. La sua storia si svolge mille anni prima delle vicende del Trono di Spade.

Il terzo progetto di serie spin-off sarà ambientato nei bassifondi di Flea Bottom, una zona di Approdo del Re in cui sono nati personaggi come Davos Seaworth e Gendry Baratheon. Tutti questi progetti si uniscono alla serie TV già in lavorazione, che è House of the Dragon.

Nel telefilm ci saranno tra i membri del cast Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Paddy Considine e Matt Smith. La storia di House of the Dragon è ambientata trecento anni prima delle vicende del Trono di Spade, e mette al centro la casa dei Targaryen.

In preparazione ci sono anche una serie su Aegon V Targaryen ed una serie animata. Insomma, il mondo di GOT si sta espandendo più che mai.