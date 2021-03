Face/Off: il regista vorrebbe Travolta e Cage nel nuovo film

Il fatto che si realizzi un nuovo film dedicato a Face/Off ha fatto parlare subito di reboot, ma il regista Adam Wingard (già autore di Godzilla vs Kong) vorrebbe nel nuovo lungometraggio i vecchi protagonisti: John Travolta e Nicolas Cage.

Parlando a Showbiz CheatSheet, Wingard ha dichiarato:

Alcune persone hanno detto che il film sarà ambientato nel mondo di Face/Off, ma per me non si tratta di un progetto sviluppato nell’universo narrativo dei due personaggi, la storia deve avere al centro Sean Archer e Castor Troy. Questo è il tema principale. Si tratta di un proseguimento. Poi è difficile parlare di altro, per me questa è la definitiva continuazione della saga.