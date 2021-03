Demon Slayer: I’anime sarà classificato come R-Rated

Dopo aver battuto i record al botteghino in Giappone, Demon Slayer ha ottenuto una valutazione R-Rated per violenza e immagini sanguinose per la sua uscita in USA.

Il sensazionale anime di Demon Slayer: Mugen Train sarà valutato R-Rated quando uscirà nelle sale degli Stati Uniti il ​​prossimo mese, il 23 aprile. Il film d’animazione ha battuto i record al botteghino in Giappone dopo la sua uscita lo scorso ottobre, guadagnando $ 100 milioni nei suoi primi dieci giorni in mezzo alla pandemia di Coronavirus in corso. Il film ha rapidamente superato La Città Incantata di Hayao Miyazaki come film con il maggior incasso di sempre nella storia giapponese, con un incasso totale di 350 milioni di dollari a livello nazionale.

L’anime prende il titolo completo da Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train, in riferimento alla popolare serie manga, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, su cui è basato il film. La serie segue Tanjiro Kamado, un ragazzo che vuole diventare un uccisore di demoni dopo che la sua famiglia è stata massacrata. Deve anche trovare una cura per sua sorella minore Nezuko che sta lentamente diventando un demone. Il film vedrà Tanjiro e Nezuko collaborare con i leggendari spadaccini Flame Hashira Kyōjurō Rengoku a bordo del Treno Mugen per dare la caccia a un demone che ha causato la morte di molti uccisori di demoni.

Dopo aver battuto i record al botteghino in Giappone, Demon Slayer: Mugen Train riceverà una valutazione R-Rated per violenza e immagini sanguinose quando verrà presentato in anteprima nelle sale degli Stati Uniti il mese prossimo. Secondo Kotaku, il film è inconfondibilmente violento, ma per fare un confronto, ha ricevuto solo una classificazione PG-12 in Giappone, che è l’equivalente di PG-13 negli Stati Uniti.

Demon Slayer e tutta la sua gloria classificata R-Rated potranno essere visti nei cinema IMAX e 4DX quando il film sarà presentato in anteprima il 23 aprile negli Stati Uniti. Una data d’uscita in Italia rimane ancora da essere confermata.