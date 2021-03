Dad Stop Embarrassing Me! – Il trailer della sitcom

S’intitolerà Dad Stop Embarrassing Me! la sitcom con protagonista Jamie Foxx che arriverà prossimamente su Netflix. La piattaforma streaming ha diffuso il trailer di Dad Stop Embarassing Me!, in cui possiamo vedere il personaggio di Jamie Foxx alle prese con la giovane figlia adolescente.

Qui sotto potete vedere il trailer.

Lo spunto per dare il via al progetto è nato dal rapporto tra lo stesso attore e la figlia Corinne Foxx. Per Foxx si tratta di un ritorno alla sit-com vent’anni dopo il The Jamie Foxx Show che è andato in onda per ben cento episodi.

Foxx interpreterà in questa sit-com il personaggio di Brian Dixon, un uomo d’affari di successo che inizia a fare il padre a tempo pieno. Il cast della produzione è formato da David Alan Grier che interpreterà il padre di Brian, Kyla-Drew sarà la figlia di Brian, Sasha. Porscha Coleman sarà la sorella del protagonista, Chelsea. Mentre gli altri membri del cast sono Jonathan Kite, Heather Hemmes, Valente Rodriguez e Miracle Reigns.

L’attore Jamie Foxx ultimamente è stato impegnato con Netflix anche sul film Project Power. L’uscita di Dad stop Embarassing Me! arriverà sulla piattaforma streaming il 14 aprile.