Autobus elettrici, a Milano debuttano le stazioni di ricarica di nuova generazione

A Milano debuttano le nuove stazioni di ricarica per gli autobus elettrici dell’ATM. L’azienda di trasporto pubblico milanese continua a spingere sull’acceleratore dell’elettrificazione: l’ambizioso traguardo è quello di arrivare ad una flotta di 1.200 autobus elettrici entro il 2030. Oggi ce ne sono 85, ma già entro la fine del 2021 diventeranno 170.

Da ciò l’esigenza di predisporre un’infrastruttura adeguata alle esigenze della nuova flotta ad emissioni zero. Le prime stazioni di ricarica rapida hanno fatto la loro comparsa in Viale Zara. La potenza massima è di 200 kW, il che significa che con circa 5-8 minuti di sosta è possibile arrivare ad un’autonomia di circa 200 Km.

L’autobus deve soltanto posizionarsi nell’apposito spazio, il veicolo si collega alla rete di ricarica – via pantografo – con un semplice comando da attivare direttamente dall’abitacolo.

È solo l’inizio: entro la fine dell’anno le stazioni in Viale Zara diventeranno 6, mentre se ne aggiungeranno altre 4 in piazza IV Novembre e sempre 4 in piazza Bottini a Lambrate. Questi sono i punti di ricarica ‘in itinere’. Inutile sottolineare che anche i depositi degli autobus sono attrezzati con tutto il necessario per ricaricare le batterie dei veicoli quando non sono in servizio. Le stazioni di ricarica sono 50 nel deposito del Sarca e altre 67 in quello di San Donato.