Arnold Schwarzenegger salverà il mondo dagli alieni

Arnold Schwarzenegger ha ringraziato i fan per averlo votato come miglior leader in caso di invasione aliena. La star di 73 anni ha affrontato un flusso apparentemente infinito di sfide immaginarie sul grande schermo nel corso della sua lunga carriera. Sebbene oggi sia noto anche per il suo mandato come governatore della California, i fan lo conosceranno sempre come Terminator.

Dopo essere diventato una celebrità come bodybuilder grazie a quasi tre decenni di competizione, Schwarzenegger è diventato una star internazionale dopo essere apparso in Conan il Barbaro del 1982. Il genere di film d’azione era ancora relativamente agli esordi all’epoca, ma a metà degli anni ’80 i film d’azione erano un grande affare e Schwarzenegger era probabilmente la sua più grande star. Film come Terminator, Predator e The Running Man (L’implacabile) hanno tutti reso Schwarzenegger famoso. Anche negli anni ’90, quando i film d’azione degli anni ’80 iniziarono ad essere cinicamente apprezzati dal pubblico, Schwarzenegger dimostrò che c’era ancora molta vita nella sua carriera dominando il botteghino con Terminator 2: Judgment Day.

Come chiunque abbia seguito la carriera di Schwarzenegger nel corso degli anni, è chiaro che non ha sempre optato per i film d’azione. Tuttavia, oggi si è costruito una solida reputazione da “spaccone” che è difficile negare. Quanta fiducia il pubblico abbia riposto nella superstar recentemente è diventato ancora più ovvio grazie a un sondaggio nel Regno Unito che chiedeva chi dovrebbe essere incaricato di difendere la Terra in caso di invasione degli alieni. Schwarzenegger era in cima alla lista e ha reagito ringraziando il pubblico tramite il suo account Twitter ufficiale.

I want to thank the people for putting their faith in me. I am ready to serve. https://t.co/RiBtNmWtVi — Arnold (@Schwarzenegger) March 18, 2021

Stranamente, Will Smith, che ha recitato in Independence Day – uno dei più grandi film su un’invasione aliena – non è riuscito a raggiungere il primo posto. Smith infatti si è piazzato secondo dopo Schwarzenegger. Il sondaggio ha coinvolto 2.000 adulti, ma forse la cosa più strana dell’intera faccenda è che, rispetto a molti altri attori, Schwarzenegger non ha avuto molta esperienza con le invasioni aliene. Anche Bruce Willis e Tom Cruise erano presenti tra le prime cinque scelte del sondaggio. Non è chiaro come Schwarzenegger debba “guidare” una sorta di ipotetica resistenza contro gli invasori di un altro pianeta, e l’idea che un attore ed ex politico di 73 anni venga incaricato di un simile scenario causerà sicuramente più di qualche perplessità. Tuttavia, Schwarzenegger sembra sinceramente soddisfatto della vittoria.