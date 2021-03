Loki: online il poster dedicato alla serie TV

La serie TV su Loki debutterà su Disney+ a giugno, nel frattempo sul profilo Twitter della serie è stato pubblicato il poster ufficiale dedicato, dove vediamo Tom Hiddleston vestire i panni del personaggio della Casa delle Idee.

Qui sotto potete vedere il poster di Loki.

Start your countdown to the glorious arrival of Marvel Studios' #Loki. The Original Series starts streaming June 11 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/8y7yibT74F — Loki (@LokiOfficial) March 18, 2021

Nel telefilm compariranno anche tra i membri del cast Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Richard E. Grant, Wunmi Mosaku, e Erika Coleman.

La serie è stata creata da Michael Waldron (produttore di Rick and Morty e co-sceneggiatore di Doctor Strange in the Multiverse of Madness) e segue le vicende del figlio di Odino in una timeline alternativa creatasi dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Scopriremo quindi cosa succede a Loki dopo la sua fuga da New York con il Tesseract.

Anche se è morto di nuovo in Avengers: Infinity War, Loki ha avuto la possibilità di un nuovo inizio nel MCU grazie ad Avengers: Endgame. I Marvel Studios hanno sfruttato questa opportunità e con la piattaforma Disney+ hanno dato a Loki la sua serie televisiva.

I fan delle produzioni Marvel Studios dovranno aspettare fino all’11 giugno per potere vedere la serie TV dedicata a Loki su Disney+.