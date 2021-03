Nella puntata di oggi di Eureka! ci siamo addentrati nei mondi distopici insieme alla studiosa Elisabetta Di Minico e a Giacomo Lucarini.

Che cos’è la distopia? Siamo veramente in una fase sociale e politica dove tutto sta diventando distopico? Partendo dai grandi miti della letteratura come 1984, passando per il fumetto con V per Vendetta, fino al cinema con La Casa di Carta abbiamo approfondito queste tematiche con un occhio anche al mondo dell’informazione attuale e alla situazione pandemica.

Forse potrebbe interessarti