The Sheriff of Babylon: la serie di Tom King in un unico volume

Dal 25 marzo la serie The Sheriff of Babylon di Tom King e Mitch Gerads sarà raccolta in un unico volume cartonato grazie a Panini Comics.

The Sheriff of Babylon è una serie del 2015 prodotta dal duo creativo composto da Tom King (Mister Miracle) e Mitch Gerads (Batman) ambientata a Baghdad dopo la fine della dittatura di Saddam Hussein. In un Paese in cui nessuno ha il controllo, incluse le truppe americane, si muove un Christopher Henry, ex agente della CIA che sembra essere l’unico interessato a risolvere un caso di omicidio.

La serie sarà raccolta in un unico volume cartonato che contiene tutti e dodici numeri della storia. Il formato è 18,3×27,7 cm per 328 pagine al costo di 32,00 euro. Il fumetto sarà disponibile dal 25 marzo ed è già pre-ordinabile sul sito ufficiale della casa editrice e su Amazon.

Di seguito la sinossi ufficiale dell’opera:

Baghdad, 2013. La dittatura di Saddam Hussein è finita, e le truppe americane hanno preso il comando del paese. La situazione, però, non è sotto il controllo di nessuno, e il territorio è nel caos più totale. Christopher Henry ha per le mani un omicidio, ma nel marasma in cui si trova il paese, sembra essere l’unico interessato a risolvere il caso! La maxiserie completa prodotta delle superstar del fumetto Tom King (Mister Miracle) e Mitch Gerads (Batman)! Un resoconto iperrealistico e drammatico della situazione mediorientale da parte di un ex agente della CIA!

