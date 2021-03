Shaka: King of the Zulu Nation di Antoine Fuqua, Showtime ordina la serie tv

Showtime ha ordinato la serie tv drammatica Shaka: King of the Zulu Nation, diretta da Antoine Fuqua, anche produttore esecutivo del progetto.

Showtime ha ordinato la serie tv drammatica Shaka: King of the Zulu Nation, diretta da Antoine Fuqua (Training Day), anche produttore esecutivo del progetto. La serie tv è incentrata sul viaggio personale di un uomo che dall’infanzia stigmatizzata passa ad essere un re guerriero. La serie tv è creata e scritta da Olu Odebunmi e Tolu Awosika (The Terminal List) e prodotta da Propagate, Fuqua Films e CBS Studios, lo studio dietro la più grande serie tv di Showtime, Your Honor.

La serie tv racconta la storia del capo dell’Impero Zulu Shaka e della sua improbabile ascesa al potere, unendo più tribù residenti in vaste distese dell’Africa all’inizio del XIX secolo per trasformare il suo potere in leggenda, alla pari con la maggior parte della storia. In feroci battaglie che mettono alla prova il corpo e l’anima, in alleanze che mettono alla prova i legami di amore e amicizia, si gioca un complesso sistema sociologico che mette al centro il costo della vita umana, per i vincitori così come per i vinti, tutto in uno sforzo per ritagliarsi una parvenza di identità, realizzazione e, in definitiva, sopravvivenza.

Gary Levine, Presidente di Entertainment, Showtime Networks, ha detto:

Olu e Tolu hanno scritto una storia così emozionante sulle origini di un eroe guerriero africano e la passione di Antoine per questo progetto, insieme al suo formidabile talento, promette una serie tv epica, diversa da qualsiasi altra cosa vista in televisione.

Ecco le parole di Antoine Fuqua in merito alla serie tv ordinata da Showtime:

Questo progetto offre una porta al nostro passato, che è così fondamentale per la nostra storia globale e tuttavia così spesso marginalizzato. Attraverso Shaka: King of the Zulu Nation speriamo di portare in vita questa storia, con tutte le lacrime, il sudore e il sangue, tutta la gioia e il dolore, tutta l’intimità, l’intensità e l’umanità possibile. In breve, sconvolgeremo il mondo conquista serie tv.

Antoine Fuqua, Odebunmi e Awosika sono i produttori esecutivi della serie tv Shaka: King of the Zulu Nation, con Ben Silverman, Rodney Ferrell, Howard T. Owens e Greg Lipstone della casa di produzione Propagate e Spencer Medof. A loro, in veste di produttori, si aggiungono Scott Greenberg e Michael Callas per Fuqua Films. La serie è prodotta da CBS Studios, Propagate e Fuqua Films.

