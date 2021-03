Prossimamente in esclusiva su Amazon Prime Video arriverà la prima stagione de La Ruota del Tempo ed in attesa di poter vedere gli episodi l’account Twitter ufficiale della serie TV ha condiviso il teaser trailer dedicato a Moraine Damodred, personaggio che sarà interpretato da Rosamund Pike.

La breve clip ci consente di dare un primo sguardo alla Pike nei panni di uno dei personaggi principali della storia e ci mostra Moraine che apre gli occhi mentre sembra stia canalizzando l’Unico Potere. Il tutto mentre in sottofondo pronuncia la frase “Non sottovalutare le donne in questa torre“. Il video è solo l’ultimo di una lunga serie rilasciati in questi mesi da Amazon che ci hanno permesso di sbirciare la serie.

Le riprese della serie sono al momento in corso e ancora non è stato rivelato quando lo show arriverà sulla piattaforma streaming. Nel cast insieme alla Pike troviamo Josha Stradowski nei panni del drago rinato Rand Al’Thor, Marcus Rutherford sarà Perrin Aybara, Barney Harri sarà Mat Cauthon, Zoë Robins sarà Nynaeve al’Maera e Madeleine Madden sarà Egwene Al’Vere.

La serie fantasy ideata da Robert Jordan è stata pubblicata per la prima nel 1990 e si compone di 14 libri. romanzi, gli ultimi tre dei quali sono stati scritti da Brandon Sanderson in seguito alla morte di Jordan nel 2007. La storia segue le avventure di un gruppo di giovani abitanti di un villaggio capaci di controllore il magico One Power, potere che solo le donne riescono ad utilizzare senza perdere il senno.

