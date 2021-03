Plus/Minus: la star Lili Reinhart protagonista del film Netflix

La star di Riverdale Lili Reinhart sarà la protagonista del nuovo film drammatico di Netflix Plus/Minus. L’attrice originaria dell’Ohio ha raggiunto la fama nei panni del personaggio Betty Cooper, dei fumetti Archie. Reinhart è stata una delle star di Riverdale per cinque stagioni.

Reinhart ha inoltre avuto un ruolo prominente in Hustlers, con Jennifer Lopez. A giugno 2019 è stato annunciato che Reinhart avrebbe avuto un ruolo principale in Our Chemical Hearts degli Amazon Studios, scritto e diretto da Richard Tanne. Il film è stato rilasciato il 21 agosto 2020 e ha ricevuto recensioni contrastanti. Plus/Minus diretto da Wanuri Kahiu, vedrà Reinhart nel ruolo di Natalie. Il film drammatico uscirà su Netflix. Riverdale intanto è stata rinnovata per una sesta stagione, quindi l’attrice continuerà a lavorare anche su questo progetto.

Nel corso delle sue prime quattro stagioni, Riverdale ha raccolto una fedele base di fan sia per il suo cast di personaggi, sia per le sue storie drammatiche sempre più bizzarre. La trama di Riverdale è iniziata concentrandosi su un singolo caso di omicidio, ma da allora si è espansa includendo sette, anelli di combattimento sotterranei, serial killer, prelievi di organi e molto, molto altro. In tutto questo, Riverdale è diventato un importante punto di riferimento culturale.

Purtroppo, nessuna data di rilascio per Plus/Minus è stata ancora annunciata. Tuttavia, abbiamo la sinossi ufficiale rilasciata da Netflix Reads: Alla vigilia della sua laurea, la vita di Natalie diverge in due realtà parallele: una in cui è incinta e deve confrontarsi con la maternità nella sua città natale del Texas, l’altra in cui si trasferisce a Los Angeles per perseguire la sua carriera. In entrambe le realtà Natalie sperimenta un amore che le cambia la vita e riscopre se stessa.

