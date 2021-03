Euphoria: Tom Holland vorrebbe apparire come guest star

Tom Holland vorrebbe apparire come guest star in Euphoria e vorrebbe anche Jacob Batalon al suo fianco.

Tom Holland vorrebbe apparire come guest star in Euphoria a fianco della sua co-star di Spider-Man, Jacob Batalon. Un’altra co-protagonista dell’attore, Zendaya, è la protagonista di Euphoria nei panni di Rue Bennett. Il ruolo le è valso una vittoria agli Emmy come migliore attrice in una serie drammatica.

Euphoria esplora gli aspetti della vita delle scuole superiori non ritratti spesso nei film o nelle serie Tv. La serie ha scioccato i critici e il pubblico allo stesso modo durante il suo debutto. Oltre all’emmy di Zendaya per le sue prestazioni memorabili, la serie ha anche vinto gli Emmy per il trucco contemporaneo eccezionale e la musica originale. Hunter Schafer, Jacob Elodi, Maude Apatow e Eric Dane sono alcuni dei membri del cast che accompagnano Zendaya. La prima stagione di Euforia è stata presentata nel 2019 ed è composta da otto episodi. Ci sono state anche due episodi speciali di un’ora che sono usciti a dicembre 2020 e gennaio 2021.

Steve Weintraub ha intervistato Tom Holland, che attualmente sta promuovendo il suo nuovo film, Cherry. Il giornalista gli ha chiesto di quali serie televisive avrebbe amato apparire come guest star:

Mi piacerebbe apparire in Euphoria, ma con Jacob Batalon. Mi piacerebbe essere solo in background di una delle scene di Zendaya, solo perché sono due dei miei migliori amici e mi piacerebbe fare qualsiasi cosa con loro, ma anche perché amo quella serie, quindi sarebbe bello farne parte.

Il creatore e lo showrunner di Euphoria, Sam Levinson, ha rivelato a gennaio, che ha intenzione di iniziare a presentare la seconda stagione entro la fine di marzo. Ciò suggerisce che potrebbe essere difficile per Holland realizzare questo suo desiderio per questa stagione.