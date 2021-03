Cha Cha Real Smooth: il nuovo film con Dakota Johnson

Cooper Raiff sarà il regista del nuovo film intitolato Cha Cha Real Smooth con protagonista Dakota Johnson. Cooper Raiff, il cui film di debutto Shithouse ha vinto il Grand Jury Prize all’SXSW dell’anno scorso, dirigerà una sua nuova sceneggiatura originale. Il regista produrrà il film insieme all’attrice e al suo partner Ro Donnelly. Dakota Johnson questa settimana ha finito le riprese perAm I Ok?.

La produzione del film è destinata a iniziare quest’estate. Nel film, Cooper Raiff parlerà della storia di un party starter a un bar mitzvah che riesce ad avere successo per la festa e fa colpo su una giovane madre (Johnson) e la sua figlia autistica.

Jessica Switch e Julia Hammer stanno supervisionando il progetto per PictureStart. Cooper Raiff, che ha scritto, diretto e prodotto Shithouse, è tra i partner ICM (che hanno organizzato l’affare cinematografico).

Il padre di Dakota Johnson, Don Johnson ha recentemente dichiarato di aver tagliato le risorse finanziare alla figlia per spronarla a realizzarsi economicamente. Questa settimana Don, ha parlato di questa sua iniziativa con Seth Meyers rivelando qualcosa di più sulla regola che aveva messo in atto con i suoi cinque figli quando si tratta di finanze. Solo tre settimane dopo la decisione del padre, nel 2010, l’attrice ottenne il ruolo di Amelia Ritter in The Social Network, e da allora è andata avanti verso il successo, con ruoli in film come Cinquanta sfumature di grigio e The Peanut Butter Falcon.

Dopo il franchise di Cinquanta Sfumature, Johnson è apparsa nel film Black Mass (2015), il film drammatico di Luca Guadagnino a Bigger Splash (2015) e il film comico romantico How to be Single (2016). Si è riunita con Guadagnino, per il ruolo in Sustù (2018), un film horror soprannaturale basato sul film del 1977 di Dario Argento. Quello stesso anno, è apparsa in un ensemble del thriller Bad Times at the El Royale.