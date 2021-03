Young Guns 3, Emilio Estevez: il sequel è in fase di sviluppo

L’attore e regista, Emilio Estevez, afferma che Young Guns 3 è attualmente in fase di sviluppo. Negli anni ’80, la prima serie prese d’assalto il pubblico, con un cast che includeva artisti del calibro di Charlie Sheen, Kiefer Sutherland, Lou Diamond Phillips e, naturalmente, Estevez, nel ruolo del leggendario fuorilegge del vecchio West, Billy the Kid.

Young Guns ha seguito la storia di un gruppo di giovani pistoleri che si ritrovano braccati dai dipendenti del ricco allevatore, L.G. Murphy (vincitore dell’Oscar Jack Palance). Il film offre una vaga visione della storia passata di Billy the Kid e dei Regolatori, una squadra deputata che ha combattuto nella guerra della contea di Lincoln nel New Mexico. Sebbene i western non fossero particolarmente popolari durante il periodo dell’uscita del film, il suo potere da star ha contribuito a spingerlo alla ribalta. Dopo aver incassato oltre $ 45 milioni su un budget di $ 13 milioni, il film ha avuto uno slancio più che sufficiente per meritare un sequel. Inoltre, il ritratto di Billy the Kid da parte di Estevez è stato uno dei momenti salienti di Young Guns. Quando Young Guns II: Blaze of Glory è arrivato nel 1990, il suo obiettivo era di rappresentare Billy the Kid e il modo in cui è riuscito a fingere la propria morte.

Nonostante il fallimento di Young Guns II nel eguagliare il successo del primo film della serie, molti fan di Young Guns non si sono dimenticati dei due film. È difficile sapere in che direzione potrebbe andare un terzo film, ma secondo Collider, Estevez ha confermato che uno Young Guns III è davvero in arrivo. Estevez ha parlato di Young Guns 3, dicendo:

Sì, è decisamente in lavorazione. Billy The Kid è un personaggio divertente da interpretare. Ci sono molte speculazioni su ciò che accadde quella notte, nel 1881 a Fort Sumner, nel New Mexico. È morto? Non è vero? E quindi, ci sono molte cose mitiche, storiche e in realtà alcune cose concrete che possiamo esaminare, se vogliamo tornare seriamente a quel franchise.

Estevez è attualmente in procinto di tornare in un altro dei suoi ruoli più popolari con l’imminente uscita della serie Mighty Ducks (Stoffa da campioni) di Disney+. Se quella serie dovesse diventare un successo, Estevez avrebbe un altro slancio aggiuntivo per aiutare a creare interesse per Young Guns 3. Un sequel di una serie che è stata vista l’ultima volta più di trent’anni fa potrebbe avere difficoltà ad attirare un pubblico che non è cresciuto con i primi due film.